Осенью рубль может упасть до 100 рублей за доллар

Глядя на глобальные тренды, а также ситуацию в глобальной экономике, на первый взгляд, можно сделать вывод, что российской экономике и российскому рублю до конца года ничего не угрожает, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Инфляция вряд ли успокоится, а значит, Банк России, вероятно, продолжит повышать ключевую ставку, что позитивно для рубля. На конец года, скорее всего, она составит 7-7,25%, то есть станет положительной в реальном выражении. Сейчас инфляция составляет 6,5% и будет постепенно снижаться. А главное, конечно, комфортные цены нефть и особенно газ. Российская экономика уже превысили уровень конца 2019, новых санкций и новых ограничений не ожидается. В рамках данного тренда рубль на конец года вполне может выйти на уровень ниже 70 руб. за доллар. Можно сидеть в акциях и рублевых облигациях, подсчитывая прибыль?

Однако, как пишут в умных книгах, если вам кажется, что все отлично, то вы что-то не замечаете. Россию осенью может накрыть кризис сопоставимый с 1998 годам. Конечно, дефолта по суверенному долгу не будет. Отношения суверенного долга к ВВП у России одно из лучших в мире. Так что же может случиться и почему кризис может быть таким страшным? Забегая вперед, скажем, что, как и в 1998, прежде всего, пострадает российский средний класс. Дело в том, что сразу несколько представителей ФРС США, которых ранее были сторонникам мягкой денежно-кредитной политики, заявили о готовности уже осенью начать свертывание стимулирующих американскую экономику программ выкупа гособлигаций. Причины две. Резкое ускорение инфляции, которая в июне достигла максимумов с 2008 года. А также резкое улучшение ситуации с безработицей, что говорит о быстром восстановлении экономики.

Следствием длительного периода мягкой денежно-кредитной политики традиционно является формирование пузырей на финансовых рынках. И нужен повод, чтобы они лопнули. Сейчас финансовая система США захлебывается в деньгах. Она получает более $300 млрд ежемесячно от Минфина и Федрезерва. Но поздней осенью возможен отток в сопоставимых объемах. Финансовые и сырьевые рынки, вероятно, попадут в состояние «ломки наркомана», которому нужна новая доза, а взять ее негде. Чем это закончится, никто не знает. Однако вероятность нового глобального кризиса велика.

Обвал американского рынка акций, нефти и уход ликвидности с emerging markets. То есть рубль будут продавать дважды: и как валюту emerging markets, и как сырьевую валюту. Аналогичная ситуация будет с казахстанским тенге. А вот азербайджанский манат может устоять из-за накопленных финансовых резервов. Естественно, обнуление ждет и российский рынок акций. Только в отличие от 1998 теперь рынок акций – основа сбережений россиян, на сегодняшний день в России 13 млн брокерских счетов. Рынок акций вполне может сложиться в два раза, а рубль упасть к 100 руб. за доллар. Вот такие, вполне возможно, нас ждут совсем невеселые времена.