Александра Макарова, ВТБ: «Диалог сторон очень важен для развития экономики региона»

В Иркутске прошел II Байкальский международный форум партнеров. «Банк ВТБ поддержал первый форум еще в 2019 году, – рассказала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области. – Мы сразу оценили перспективу этой инициативы для развития экономики региона и на правах партнера участвовали в его организации». О мероприятии и участии банка в поддержке бизнеса она рассказала SIA.RU.

О важности мероприятия

– Байкальский международный форум партнеров -это возможность бизнесу региона расширить перспективы, выйти на новый уровень развития, создать и укрепить деловые связи на межрегиональном и международном уровне. В рамках Форума рассмотрен ряд инвестиционных проектов, которые получили компетентную оценку экспертов.

Сегодня, когда все сферы жизни изменились в результате пандемии, диалог сторон очень важен для развития экономики региона. Совместно с представителями органов власти, дипломатических ведомств, банков, бизнес-сообщества и организаций, ориентированных на развитие предпринимательства, мы открываем бизнесу региона новые горизонты.

О совместной деятельности ВТБ с региональными структурами и органами власти

– ВТБ в Иркутской области активно участвует в обсуждении вопросов развития экономики и регионального предпринимательства и помогает получить финансирование компаниям различных направлений деятельности. Как управляющий ВТБ в регионе, я вхожу в состав инвестиционного совета при Правительстве Иркутской области, возглавляю Комитет по предпринимательству в сфере финансов и инвестиций при ТПП восточной Сибири. Деятельность этих структур направлена на поиск перспективных проектов, анализ и оказание помощи в получении финансирования от банков и других институтов поддержки предпринимательства. В частности, на Форуме рассмотрены 12 проектов, которые получили предварительную оценку комитета. ВТБ готов поддержать наиболее перспективные из них.

О Стратегической сессии по отбору инвестпроектов в рамках БМФП

– Мы тщательно анализируем проекты, которые появляются на территории региона и оказываем консультационную, инвестиционную поддержку перспективным инициативам. Банк заинтересован в том, чтобы «вырастить» в Иркутской области проекты, которые будут успешны. У ВТБ большой опыт в этом направлении, и мы готовы им делиться с участниками. Мы рассказали и о возможностях получения инвестиций в развитие сегодня: на какие условия получения финансирования стоит ориентироваться бизнесу, какие факторы учитывать, какие возможности господдержки можно сегодня задействовать при помощи ВТБ (Программа Минтуризма 141, Программа Министерства цифрового развития 1598, Белорусская программа).

Байкальский международный форум партнеров – уникальное событие в мире экономики и бизнеса Иркутской области. В 2021 году БМФП проводится во второй раз при поддержке Правительства Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области, Администрации города Иркутска, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.



Целями проведения БМФП – 2021 является консолидация предпринимательского сообщества Иркутской области, регионов России и зарубежных стран в интересах развития и расширения международного и межрегионального сотрудничества, стимулирования международных инвестиций в региональную экономику, презентация экономического, инвестиционного и промышленного потенциала Приангарья.



Спонсорами и партнерами БМФП – 2021 выступили Байкальский банк ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ГК «Форус», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», крупнейшие предприятия и организации – члены палаты, представители СМИ.