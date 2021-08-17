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На улице Трактовой в Иркутске будет организовано шестиполосное движение

После ремонта на улице Трактовой в Иркутске будет организовано шестиполосное движение, В настоящее время выполняют ремонт проезжей части и тротуаров. Основные работы на объекте завершатся до 15 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

–  Для улучшения видимости в ночное время предусмотрен вынос опор электроосвещения по центру автомобильной дороги. Они будут расположены на разделительной полосе. После того, как их перенос будет завершен,  с правой стороны по направлению движения из Ленинского округа в центр города будет устроена дополнительная полоса для движения автотранспортных средств, – пояснил  заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Роман Орноев.

Полосы будут приведены в соответствие с требованиями нормативных документов. Для того, чтобы упорядочить транспортные потоки и обеспечить безопасность всех участников движения, на Трактовой планируют нанести горизонтальную разметку, установить дорожные знаки, консоли, пешеходное и барьерное ограждения, выполнить переустройство светофорных объектов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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