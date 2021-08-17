После ремонта на улице Трактовой в Иркутске будет организовано шестиполосное движение, В настоящее время выполняют ремонт проезжей части и тротуаров. Основные работы на объекте завершатся до 15 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

– Для улучшения видимости в ночное время предусмотрен вынос опор электроосвещения по центру автомобильной дороги. Они будут расположены на разделительной полосе. После того, как их перенос будет завершен, с правой стороны по направлению движения из Ленинского округа в центр города будет устроена дополнительная полоса для движения автотранспортных средств, – пояснил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Роман Орноев.

Полосы будут приведены в соответствие с требованиями нормативных документов. Для того, чтобы упорядочить транспортные потоки и обеспечить безопасность всех участников движения, на Трактовой планируют нанести горизонтальную разметку, установить дорожные знаки, консоли, пешеходное и барьерное ограждения, выполнить переустройство светофорных объектов.