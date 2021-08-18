В Иркутске разработают проект единой набережной

В ближайшее время в Иркутске планируют разработать дорожную карту по комплексному благоустройству набережной реки Ангара от плотины ГЭС до устья реки Ушаковка. В ней обозначат первоочередные мероприятия, сроки и ответственных лиц и источники финансирования. Рабочую группу проекта «Единая набережная города Иркутска» возглавил мэр Иркутска Руслан Болотов, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике Евгения Харитонова, все проектируемое пространство можно разделить на шесть частей: от плотины до бульвара Постышева, от бульвара до развязки Академического моста, бульвар Гагарина, Цесовская набережная, Нижняя Набережная, от Московских ворот до устья реки Ушаковка. На части территорий по различным программам уже ведутся работы. Так, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 – 2022 годах будет выполнен ремонт улицы Верхняя Набережная от Академического моста до дома №107. По проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году ведется благоустройство верхнего яруса Нижней Набережной. В 2022 году запланирован ремонт нижнего яруса. Разработан проект берегоукрепления в районе плотины ГЭС.

– Одновременно с укреплением берега мы предусмотрим обустройство ливневых канализаций, автомобильных дорог и тротуаров, рекреационных зон. Развитие должно быть комплексным, надо параллельно работать на нескольких участках. Для этого мы планируем привлекать финансирование из бюджетов всех уровней, создавать условия для инвестпарнеров. Областной центр, который расположен на реке, просто обязан иметь удобную и красивую набережную, – отметил Руслан Болотов.