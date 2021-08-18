Губернатор потребовал локализовать маслянистое пятно на Байкале

29 июля в акватории Малого Моря в районе поселка Хужир было обнаружено маслянистое пятно. Результаты анализов воды, которые были проведены специалистами Лимнологического института СО РАН, показывают, что на территории Прибайкальского национального парка в акватории Малого Моря произошло антропогенное загрязнение воды озера Байкал.

Сейчас на месте работают специалисты Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории.

– К решению данного вопроса мы должны подключить все компетентные службы и работать на общий результат. Необходимо провести дополнительное обследование территории, а также обеспечить локализацию загрязнения, – сообщил на заседании КЧС губернатор.

Сегодня специалисты Управления Росприроднадзора по Иркутской области взяли очередные пробы воды. Исследования проведут в лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», г. Новосибирск. Губернатор пообещал вернуться к вопросу на ближайшем заседании КЧС