Новости

Губернатор потребовал локализовать маслянистое пятно на Байкале

Читайте также:

Ростуризм отобрал банки для льготного кредитования отельеров
12 августа 2021
Почти 100 млн рублей выделят из федерального бюджета на строительство очистных сооружений в Выдрино
11 августа 2021

29 июля в акватории Малого Моря в районе поселка Хужир было обнаружено маслянистое пятно. Результаты анализов воды, которые были проведены специалистами Лимнологического института СО РАН, показывают, что на территории Прибайкальского национального парка в акватории Малого Моря произошло антропогенное загрязнение воды озера Байкал.

Сейчас на месте работают специалисты Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории.

– К решению данного вопроса мы должны подключить все компетентные службы и работать на общий результат. Необходимо провести дополнительное обследование территории, а также обеспечить локализацию загрязнения, – сообщил на заседании КЧС губернатор.

Сегодня специалисты Управления Росприроднадзора по Иркутской области взяли очередные пробы воды. Исследования проведут в лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», г. Новосибирск. Губернатор пообещал вернуться к вопросу на ближайшем заседании КЧС


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Сбер на форуме ТПП представит новые бизнес-решения для иркутских предпринимателей
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании