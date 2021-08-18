Альфа-Банк заработал рекордную прибыль в почти $1 млрд за первое полугодие 2021 года

Банковская группа «Альфа-Банк», в которую входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние компании, объявляет о результатах работы за первое полугодие 2021 года на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Альфа-Банк заработал рекордную чистую прибыль объемом 905 млн долларов США. Рост по сравнению с аналогичным показателем 2020 года составил 53% (в рублевом эквиваленте — 63,7%).

Общий совокупный доход вырос в 3,6 раз до 942 млн долларов США.

Рентабельность капитала достигла рекордного уровня в 21% с учетом прочего совокупного дохода.

Капитал Группы увеличился до 9,6 млрд долларов США с 8,7 млрд на конец 2020 года за счет общего совокупного дохода Группы.

Чистый комиссионный доход увеличился до 773 млн долларов США, прирост составил 55,5% в долларовом эквиваленте и 66,5% в рублевом эквиваленте.

Чистые процентные доходы увеличились до 1,158 млрд долларов США, показав рост на 4,6% в долларовом эквиваленте или 12% в рублевом эквиваленте.

Кредитный портфель показал рост на 8,5% без учета валютной переоценки и составил 47,1 млрд долларов США. При этом доля проблемных кредитов (кредитов третьей стадии) снизилась до 3,3% по сравнению с 4% на конец 2020 года. Стоимость риска снизилась до 0,2%.

Альфа-Банк уверенно удерживает третье место на рынке розничного кредитования. Доля рынка увеличилась до 4,7% по сравнению с 4,3% в 2020. Розничный портфель вырос на 23,8% без учета валютной переоценки до 14,8 млрд долларов США.

Наиболее активный рост пришелся на ипотечное кредитование – 45,4% в рублевом эквиваленте по сравнению с началом года. Альфа-Банк занимает третье место в России по объему выдач ипотеки.

Средства клиентов выросли на 8,2% до 47,294 млрд долларов США, объем текущих счетов — на 15%.

Показатель эффективности CIR составил 36,9%.

Главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов отметил:

«Результаты этого периода сильные по всем направлениям: почти $1 млрд чистой прибыли за полгода, рекордная рентабельность капитала. Капитал Группы приблизился к отметке в $10 млрд. Мы занимаем третье место в России на рынке розничного кредитования, третье по объему привлечения средств физлиц. Ипотечный портфель вырос в полтора раза.

Благодаря четкой стратегии Альфа-Банк с каждым годом набирает темп. Мы сфокусированы на том, чтобы построить Финансовый Суперсервис. Непрерывные инвестиции в цифровизацию, масштабирование Phygital-сети, продуманные точечные партнерства позволяют нам давать клиенту качественно новый уровень удобства во всех точках контакта с банком. При этом мы по-прежнему растем из прибыли, без раздувания расходов. А операционные расходы полностью покрываются комиссионными доходами, что придает банку дополнительную устойчивость и стабильность».

Обзор основных финансовых показателей

За прошедшие полгода Банковская группа «Альфа-Банк» сохранила позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей и существенно усилила свои рыночные позиции в приоритетных направлениях:

Число активных розничных клиентов выросло до 7,5 млн.

Число активных клиентов малого и среднего бизнеса выросло до 656 тыс.

Число клиентов платформы Альфа-Директ выросло в 2 раза по сравнению с началом 2021 года и в 5 раз по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Доля на рынке кредитных карт выросла до 11,8% по сравнению с 11,4% в начале года.

Доля на рынке кредитования физлиц выросла до 4,7% с 4,3% в начале года.

Доля на рынке привлечения средств физлиц выросла до 4,6% с 4,5% в начале года.

Доля на рынке корпоративного кредитования стабильна и составила 4,7%.

В первом полугодии 2021 года объем чистого процентного дохода увеличился до 1,158 млрд долларов США, показав рост на 4,6% в долларовом эквиваленте или 12,0% в рублевом эквиваленте. В условиях снижающихся процентных ставок показатель чистой процентной маржи (NIM) снизился до 4,1%.

Благодаря продолжающемуся росту клиентской базы, чистый комиссионный доход увеличился на 55,5% по сравнению с первым полугодием 2020 года и составил 773 млн. долларов США. В рублевом эквиваленте рост составил 66,5%. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов (с учетом совокупного дохода) на конец первого полугодия 2020 года составила 38,1%, а покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигло рекордного уровня в 103,1%.

Чистая прибыль Банковской группы за первое полугодие 2021 года выросла до 905 млн долларов США. Общий совокупный доход составил 942 млн долларов США.

Капитал Банковской группы «Альфа-Банк» за отчетный период вырос на 10,3% до 9,566 млрд долларов США.

Совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк» составили 66,77 млрд долларов США на 30 июня 2021 года, показав рост с начала года на 7,9% (без учета валютной переоценки рост активов составил 6,6%).

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 10,2% до 47,079 млрд долларов США по сравнению с 42,714 млрд долларов США в конце 2020 года (рост 8,5% без учета валютной переоценки).

Корпоративный кредитный портфель вырос на 4,1% до 32,286 млрд долларов США (рост 2,8% без учета валютной переоценки).

Розничный кредитный портфель увеличился на 26,4% и составил 14,793 млрд долларов США (рост 23,8% без учета валютной переоценки).

При этом качество кредитного портфеля улучшилось. Доля корпоративных кредитов третьей стадии в портфеле сократилась до 3,1% с 3,7% на начало года. Доля проблемных розничных кредитов сократилась до 3,7% с 5,0% на начало года.

Обязательства Банковской группы «Альфа-Банк» увеличились на 7,6% до 57,201 млрд долларов США по состоянию на 30 июня 2021 года (на 6,0% без учета валютной переоценки).

Средства клиентов выросли на 8,2% до 47,294 млрд долларов США (рост на 6,7% без учета валютной переоценки). При этом объем текущих счетов вырос на 15,0% в долларовом эквиваленте, а их доля в средствах клиентов увеличилась до 69,6% с 65,5% на конец 2020 года.

Доля рынка по средствам физических лиц до востребования составила 9,8%, что свидетельствует о доверии клиентов к Банковской группе как к одному из крупнейших финансовых институтов России.

Показатели капитала по стандартам Базель III стабильно поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала 1-го уровня составили 18,7% и 17,0% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость Банковской Группы.

Кредитные рейтинги

Высокий уровень кредитоспособности Банковской Группы «Альфа-Банк» подтверждается и высокими кредитными рейтингами – наивысшими среди российских частных банков.