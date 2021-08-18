Клиенты Альфа-Банка открыли более миллиона брокерских счетов

Количество клиентов инвестиционного бизнеса Альфа-Банка удвоилось с начала года и превысило 1 миллион человек.

«С запуском Альфа-Инвестиций мы фактически перешли от закрытой экспертной модели брокерского бизнеса к работе с широким кругом клиентов. Результат не заставил себя ждать: удобное и понятное приложение помогло новичкам влиться в мир инвестиций, а опытные инвесторы оценили новые возможности кастомизации и скорость работы Альфа-Инвестиций. Приложение продолжает развиваться в соответствии с откликами клиентов и мы рассчитываем удерживать высокие темпы роста клиентской базы, в том числе за счет программ обучения начинающих инвесторов», — прокомментировал руководитель брокерского бизнеса Альфа-Банка Илья Васильев.



В апреле 2021 Альфа-Банк запустил Альфа-Инвестиции — обновленное приложение для инвестиций, простое и понятное даже для новичков в биржевой торговле. С его помощью можно покупать и продавать акции и облигации российских и иностранных компаний, обменивать валюту по курсу биржи, собирать инвестиционный портфель и управлять своим доходом.



Чтобы начать зарабатывать через Альфа-Инвестиции, специальные знания не нужны: в приложении есть подсказки, объяснения терминов, подборки популярных ценных бумаг от экспертов банка.