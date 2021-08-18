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ВТБ о продлении льготной ипотеки до 2023 года: "Важно, что заявление сделано заблаговременно"

ВТБ поддерживает решение правительства продлить программу льготной семейной ипотеки до 2023 года. Святослав Островский, член правления банка ВТБ подчеркивает, что особенно важно, что заявление об этом сделано заблаговременно.

– Это позволит семьям, которые планируют рождение ребенка, быть уверенными в том, что государство поддержит их в случае необходимости улучшить жилищные условия, – отмечает Святослав Островский. – Кроме того, новые условия позволят девелоперам планировать строительство объектов и быть уверенными в ожидаемом спросе на них. Дополнительными драйверами эффективности программы могут стать инициативы банков и застройщиков, направленные на повышение доступности жилья и ипотеки для молодых семей с детьми.

Мы всегда выступали за создание ипотечных продуктов, в том числе с акцентом на адресной помощи отдельным категориям населения. ВТБ всегда было важно обеспечить доступность жилья для повышения качества жизни граждан — это безусловный приоритет банка. Считаем, что программа носит стратегическое значение для государства и создает гармоничные условия для развития и укрепления российских семей.

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По нашим данным, после обновления программы в июле 2021 года и расширении ее условий на семьи с одним ребенком, по ней произошел двукратный рост темпов выдач. В структуре продаж банка сегодня каждый десятый ипотечный кредит — семейный. За июль заемщики оформили в рамках программы в 1,5 раза больше заявок, чем в июне. По итогам 7 месяцев года заемщики ВТБ заключили по ней почти 7,6 тыс. сделок на 26,6 млрд рублей. Всего до конца года ВТБ планирует выдать в рамках ипотеки 1,2 трлн рублей, из которых более 81 млрд придутся на выдачи в рамках программы для семей с детьми. Первоначальный взнос наших клиентов по ней в среднем составляет 31%, или 1,7 млн рублей.

В рамках господдержки можно рефинансировать ипотеку и существенно снизить нагрузку по ранее полученному кредиту. Крупные игроки ипотечного рынка предлагают в рамках программы еще более льготные условия, чем утвержденные правительством. В ВТБ ставка по семейной ипотеке сегодня одна из самых выгодных на рынке и составляет 5% как на новый кредит, так и на рефинансирование уже текущего.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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