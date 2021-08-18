Домиленд открывает управляющим компаниям бесплатный доступ к цифровым продуктам

Разработчик мобильных приложений для жилой недвижимости Домиленд, входящий в группу ВТБ, предоставит управляющим компаниям возможность бесплатного подключения к своей платформе. Для УК будет открыт доступ к приложениям для жителей и сотрудников, а также к CRM-системе.

УК могут теперь выбрать — купить права на разработку и использование фирменного приложения или бесплатно подключиться к платформе Домиленд и одноименному приложению.

Решение Домиленда предоставить клиентам бесплатный доступ к своей платформе связано тем, что для управляющих компаний бизнес по управлению многоквартирными домами является низкорентабельным.

«Крупным управляющим компаниям за счёт объёмов жилого фонда проще окупать затраты на цифровизацию. Однако с небольшими УК всё иначе: с одной стороны, растут ожидания жителей, с другой — такие компании едва покрывают базовые расходы, не говоря уже о приобретении продвинутых цифровых продуктов. Поэтому мы приняли решение изменить подход к доступности платформы Домиленд, чтобы любая управляющая компания могла оптимизировать процессы обслуживания, а их клиенты получили доступ к качественному сервису», — комментирует Дарья Воронова, основатель и СЕО Домиленд.

Уже сегодня управляющие организации, подключаясь к Домиленд, получают мобильные сервисы по приему платежей, такие как автоплатежи или технология оплаты нескольких квартир одной транзакцией, прием показаний счетчиков, модуль для аварийно-диспетчерской службы и инструменты для коммуникации с жителями. Все это доступно в интерфейсах:

● мобильное приложение Домиленд на iOS и Android;

● личный web-кабинет жителя;

● CRM-система для сотрудников;

● мобильное приложение Domyland Pro для сотрудников.

Дополнительно управляющие компании могут подключить функции умной квартиры и умного здания, маркетплейс и другие.

Жителям в приложении Домиленд станет доступен набор мобильных сервисов по управлению домом — внесение показаний счетчиков, показ электронных квитанций с полной детализацией и их оплата, настройка автоплатежей и страхование квартир, вызов мастера, подача заявки в АДС, доска объявлений и новости дома, района и города.