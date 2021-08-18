Дальневосточный банк сообщил о закрытии операционного офиса в Южно-Сахалинске

АО «Дальневосточный банк» сообщил, что 31 августа 2021 года – последний рабочий день операционного офиса 31, расположенного по адресу: 693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40.

Обслуживание клиентов операционного офиса 31 будет осуществляться в операционном офисе 30 по адресу: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 53.

По всем вопросам обслуживания просим обращаться:

до 17:00 часов 31 августа 2021 года (включительно) в операционный офис 31 по адресу:

693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40;

телефон: +7 (4242) 43-73-65.

693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40; телефон: +7 (4242) 43-73-65. с 09:00 часов 01 сентября 2021 года в операционный офис 30 по адресу:

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 53;

телефон для физических лиц: +7 (4242) 49-97-82,

телефон для юридических лиц:+7 (4242) 49-97-83.

С подробной информацией о режиме работы подразделений Банка можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru в разделе «Офисы банка». Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).