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Дальневосточный банк сообщил о закрытии операционного офиса в Южно-Сахалинске

АО «Дальневосточный банк» сообщил, что 31 августа 2021 года – последний рабочий день операционного офиса 31, расположенного по адресу: 693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40.

Обслуживание клиентов операционного офиса 31 будет осуществляться в операционном офисе 30 по адресу: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 53.

По всем вопросам обслуживания просим обращаться:

  • до 17:00 часов 31 августа 2021 года (включительно) в операционный офис 31 по адресу:
    693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40;
    телефон: +7 (4242) 43-73-65.
  • с 09:00 часов 01 сентября 2021 года в операционный офис 30 по адресу:
    693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 53;
    телефон для физических лиц: +7 (4242) 49-97-82,
    телефон для юридических лиц:+7 (4242) 49-97-83.

С подробной информацией о режиме работы подразделений Банка можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru в разделе «Офисы банка». Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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