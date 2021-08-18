Росбанк и Impact Hub Moscow объявили расширенный состав участников акселератора "Начни Иначе"

Impact Hub Moscow и Росбанк объявили 20 финалистов акселерационной программы «Начни иначе» для социальных предпринимателей в сфере инклюзии.

В этом году организаторы получили рекордное количество заявок: 174 организации из 50 регионов России. При выборе финалистов учитывались социальная значимость деятельности организации, эффективность и инновационность предлагаемого решения, перспективы финансовой устойчивости и потенциал команды.

Задача финалистов - участников акселератора «Начни иначе» - создать финансово устойчивые бизнес-модели и новые возможности для развития своих инициатив.

В этом году финалистами стали 20 социальных предпринимателей, которые используют инновационные подходы для решения проблем людей с инвалидностью, поддержки людей старшего возраста, детей-сирот и других уязвимых групп населения:

Центр инклюзивных проектов и социальной интеграции для детей и взрослых с особыми потребностями "Какая разница!", г. Санкт-Петербург; Инклюзивный цех "VARENIKI" для выпускников коррекционных интернатов, г. Вольск, Саратовская область; Центр здорового образа жизни для старшего поколения “ВМЕСТЕ”, г. Одинцово, Московская область; Центр занятости для подростков и взрослых с аутизмом “Открыть мир”, г. Кострома; Центр помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья "Содействие", г. Ростов-на-Дону; Инклюзивное производство мягкой мебели “МФ АСТРА”, г. Санкт-Петербург; Благотворительный фонд "Семья Прибайкалья" для мам, воспитывающих детей с паллиативным статусом, г. Иркутск; Инклюзивные путешествия Globe4all, г. Санкт-Петербург; Проект, помогающий людям с онкологическим диагнозом получать равную помощь “Школа равных”, г. Москва; Центр развития для детей с ограниченными возможностями здоровья “Мархамат”, г. Уфа; Инклюзивный арт-кластер для людей с ментальными нарушениями "Ты можешь быть любым", г. Братск, Иркутская область; Мобильное приложение по переводу спектаклей на жестовый язык для людей с нарушениями слуха “АСДИИСК”, г. Москва; Центр поддержки эколого-социальных программ «Устойчивое развитие», г. Москва; Инклюзивный клуб "Забота", помогающий детям с ОВЗ и инвалидностью, г. Няндома, Архангельская область; Инклюзивная мастерская "Студия лазерной резки "Фотон", г. Выкса, Нижегородская область; Центра социально-психологической поддержки «Все свои!» для воспитанников детских домов, г. Красноярск; Коррекционная работа с речевыми нарушениями у детей с ОВЗ и инвалидностью “Настрой-ка речи!”, г. Калуга; Центр психологической помощи за отношения без насилия "НеТерпи", Москва (Действует по всей России); Разработка игры для слепых "Единая лига Подмосковья", Московская область; Волонтерский центр "Серебряный возраст", г. Москва (Действует по всей России).

Далее финалистов ждет участие в бесплатной 12-недельная обучающей программе по 8-ми тематическим модулям: социальный вклад бизнеса, финансы, развитие продукта, продажи, продвижение, работа с командой, публичные выступления, использование интернет-технологий. Развитие каждого участника в программе будет сопровождать куратор - успешный предприниматель с опытом в социальной сфере.

«По сравнению с 2018 годом, мы увеличили почти вдвое количество проектов-участников. Столь активное вовлечение новых проектов из самых разных уголков России говорит о том, что программа действительно вносит ощутимый вклад в развитие организаций, реализующих инклюзивные проекты. Одна из ценностей программы для социальных предпринимателей в том, что участники начинают верить в себя, у них появляются не только знания, но и силы, боевой дух и поддержка в сообществе, чтобы продолжать свой путь более уверенно и устойчиво. Росбанк активно развивает интеллектуальное волонтерство, поэтому помимо финансовой помощи мы можем делиться высокой экспертизой своих сотрудников, которая зачастую недоступна некоммерческой организации. Для банка это взаимовыгодное сотрудничество: волонтеры - сотрудники банка - делятся своей экспертизой с участниками программы и видят, что их знания помогают не только в работе, но и другим людям, которые используют их на благо общества. По словам волонтеров, это приносит удовлетворение и воодушевление от вложенного труда. Банк, со своей стороны, является ответственным и продвинутым работодателем, который помогает волонтерам осуществлять социальную миссию и вносить свой вклад в развитие общества», - отметила директор департамента коммуникаций о рекламы Росбанка Елена Кожадей.

«Начни иначе» помогает выстроить бизнес-модель в тех сферах социальных инноваций, которые редко оказываются в поле зрения традиционного предпринимательства. Участники акселератора открывают людям с инвалидностью доступ к равным возможностям, внедряют новые цифровые решения, помогают в социализации и трудоустройстве уязвимых групп населения, при этом сохраняя финансовую устойчивость своих предприятий. Согласно данным внешней оценки, по итогам первых трех лет выпускники программы увеличили свой доход от 3 до 8 раз. В этом году мы расширили сферы работы организаций-участников и географию акселератора», - прокомментировала сооснователь и директор Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая.

В 2021 году победителей «Начни иначе» ждут денежные призы в размере 350, 250 и 150 тысяч рублей соответственно, грант на образовательную поездку команды размером в 400 тысяч рублей, а также поддержка специалистов из разных областей: юридическое и маркетинговое сопровождение, разработка сайта, стратсессии от опытных бизнес-консультантов.

Подробнее о «Начни иначе»: www.rosbankcares.ru