Примсоцбанк укрепил свои позиции в медиарейтингах

В июле 2021 года Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 банков по количеству упоминаний в прессе, сообщает портал Finmarket.



На сегодня банк занимает 28 место по количеству упоминаний в СМИ, 31 – по показателю индекса заметности и 24 по охвату аудитории. Напомним, по итогам 2 квартала этого года, банк занимал следующие позиции в медиарейтингах: 38 место по количеству упоминаний, 33 по показателю индекса и 47 по охвату аудитории.



Отметим, одним из самых растиражированных инфоповодов июля стала новость о возможности добавить карту «Мир» в Apple Pay.



Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 66 офисов в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.



Подробнее об услугах и продуктах Примсоцбанка можно узнать в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы: 8(800)350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.

