На прямую линию с Игорем Кобзевым поступило более 15 тысяч вопросов

Она состоялась 17 августа, сообщили SIA.RU в администрации области.

Разговор длился три часа, за это время глава региона напрямую ответил на 62 вопроса. Всего за время эфира поступило свыше 15 тысяч звонков. Ещё 644 вопроса поступило во время подготовки к Прямой линии: это были видеообращения, звонки, вопросы на сайте Прямой линии и в социальных сетях.

Большинство вопросов касались жилищно-коммунального хозяйства, также жителей интересовали сферы здравоохранения, социального обслуживания, благоустройства территорий, образования, трудоустройства, экономики, общественного транспорта, и другие. Лидером по количеству обращений стал Иркутск, также вопросы поступали из Ангарска, Нижнеудинска, Братка, Тулуна и Усть-Илимска и других районов.

Особое внимание во время Прямой линии уделили проблеме ликвидации лесных пожаров и задымлённости. Комментируя эту проблему, глава региона принёс извинения жителям области за неудобства из-за сильного дыма, который на прошлой неделе накрыл наш регион из-за пожаров на севере области и в Якутии.