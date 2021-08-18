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Иркутские кинотеатры дадут скидку в размере 20% привившимся от COVID-19

В Иркутской области бизнес делает скидки на свои услуги для граждан, прошедших полный курс вакцинации. В частности, скидку в размере 20% на любой фильм, в любой кинозал и на любой сеанс уже предоставляет один из кинотеатров в Иркутске. Скоро к акции планирует присоединиться крупнейшая сеть кинозалов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Напомним, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес изменения в указ от 12 октября 2020 года № 279-уг, согласно которому теперь в кинотеатрах не  требуют справку о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном  заболевании коронавирусной инфекцией. В настоящее время кинотеатры обязаны соблюдать требования по заполняемости помещений – не более 50% от установленной нормы, сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра между посетителями.

– В наш адрес поступали обращения от бизнеса по смягчению ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской области и региональными общественными организациями мы обратились в Санитарно-противоэпидемическую комиссию при Правительстве Иркутской области с предложениями о снятии ограничений. Часть этих предложений была одобрена, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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