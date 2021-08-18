Как малому бизнесу получить кредит на исполнение контрактов в рамках 44-ФЗ или 223-ФЗ? 

Директор ДО ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Эдуард Кузьмин отвечает на вопросы по финансированию исполнения государственных контрактов для СМП (субъекты малого предпринимательства).

Эдуард Кузьмин, Директор ДО ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Фото из архива компании

Рынок государственного заказа в нашей стране огромен – более 4 трлн. руб. за 7 месяцев 2021 года только в рамках 44-ФЗ, а еще почти 14 трлн. руб. в рамках менее «жесткого» по требованиям – 223-ФЗ. Мы наблюдаем рост потребности предпринимателей в финансировании деятельности на этом рынке.

Государство активно «вовлекает» малый бизнес – законодательные нормы в России устанавливают процент участия СМП в закупках, так, согласно ст.30 44-ФЗ: «Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок…»

Чем банк может быть полезен участникам госзакупок? Какой продукт сможет решить проблему финансирования малого бизнеса?

— Для финансирования исполнения государственных и муниципальных заказов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ мы предоставляем кредит «ГосЗаказ». Этот продукт позволяет привлечь оборотные средства в размере до 70% от суммы контракта на срок до 24 месяцев. График возврата кредита при этом будет построен исходя из графика оплаты, предусмотренного государственным контрактом.

Не так давно «Примсоцбанк» увеличил максимальный объем беззалоговых обязательств в рамках данного продукта и теперь предприниматели могут получить до 15 миллионов рублей без имущественного обеспечения.

Малый бизнес в работе с госзакупками часто сталкивается с потребностью получения банковских гарантий. Это может быть гарантия обеспечения исполнения контракта, участия в конкурсе или гарантийных обязательств на выполненные работы или поставленные товары. Мы открываем клиенту лимит на банковские гарантии любых видов до 50 млн. руб., в рамках этого лимита клиент может получать банковские гарантии и успешно планировать свою деятельность, благодаря пониманию своих возможностей по сумме и условиям предоставления гарантий.

Каким требованиям должен соответствовать бизнес, чтобы воспользоваться финансированием?

— Основные условия — это срок работы бизнеса и наличие исполненных контрактов. Организация должна вести хозяйственную деятельность не менее двух лет, при этом исполнить как минимум пять контрактов.

В какие сроки оформляется кредит?

— Рассмотрение и подписание кредитной документации занимает не более недели. Для удобства мы предлагаем клиентам сразу рассмотреть и заключить кредитную линию и в рамках этой линии выдавать транши под разные контракты. Тогда получение транша на контракт в рамках кредитной линии займет один день. При этом предоставление дополнительных документов не потребуется.

Как можно использовать кредитный лимит, если организация выигрывает несколько конкурсов?

— В рамках лимита заемщик может брать кредит на исполнение разных контрактов. Допустим, заемщику установлен лимит 10 миллионов рублей, и он выиграл контракт на 5 миллионов рублей. Мы можем финансировать до 70% этого контракта, то есть заемщик получает кредит в размере 3,5 миллионов рублей. Остальной лимит можно использовать под следующий контракт. Кроме того, лимит возобновляется после завершения контракта и погашения кредита.

Могут ли быть индивидуальные условия для заемщиков на исполнение госконтрактов?

— Мы всегда готовы к диалогу и предлагаем заемщикам решение, исходя из их потребностей: нелинейный график, поэтапное финансирование и прочие условия в зависимости от финансируемого контракта и деятельности заемщика.

В каких отраслях наиболее востребован ваш продукт?

— Основные отрасли – потребители услуг финансирования исполнения госконтрактов сегодня:

• учреждения здравоохранения (закуп оборудования, фармобеспечение, обеспечение материалами);

• учреждения образования;

• дорожное строительство;

• строительство социальных объектов (детские сады, школы).

Если раньше малый бизнес больше рассчитывал на собственные средства, то сегодня он всё чаще пользуется услугами банков. Также растет количество и сумма банковских гарантий. Так, в Примсоцбанке объем кредитов по «Госзаказу» за последний год увеличился более чем в 6 раз. Если судить о нашем регионе, то мы наблюдаем существенный потенциал роста кредитования СМП в секторе госзакупок.

Таким образом, Примсоцбанк предлагает полный инструментарий для работы по контрактам в рамках «Госзаказа»: оборотное беззалоговое кредитование, обеспечение банковскими гарантиями, а также последующее сопровождение контракта.