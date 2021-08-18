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Как малому бизнесу получить кредит на исполнение контрактов в рамках 44-ФЗ или 223-ФЗ? 

Директор ДО ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Эдуард Кузьмин отвечает на вопросы по финансированию исполнения государственных контрактов для СМП (субъекты малого предпринимательства).

<p><em>Эдуард Кузьмин, Директор ДО ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».<br /> Фото из архива компании</em></p>

Эдуард Кузьмин, Директор ДО ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Фото из архива компании

Рынок государственного заказа в нашей стране огромен – более 4 трлн. руб. за 7 месяцев 2021 года только в рамках 44-ФЗ, а еще почти 14 трлн. руб. в рамках менее «жесткого» по требованиям – 223-ФЗ. Мы наблюдаем рост потребности предпринимателей в финансировании деятельности на этом рынке.

Государство активно «вовлекает» малый бизнес – законодательные нормы в России устанавливают процент участия СМП в закупках, так, согласно ст.30 44-ФЗ: «Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок…»

Чем банк может быть полезен участникам госзакупок? Какой продукт сможет решить проблему финансирования малого бизнеса?

— Для финансирования исполнения государственных и муниципальных заказов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ мы предоставляем кредит «ГосЗаказ». Этот продукт позволяет привлечь оборотные средства в размере до 70% от суммы контракта на срок до 24 месяцев. График возврата кредита при этом будет построен исходя из графика оплаты, предусмотренного государственным контрактом. 
Не так давно «Примсоцбанк» увеличил максимальный объем беззалоговых обязательств в рамках данного продукта и теперь предприниматели могут получить до 15 миллионов рублей без имущественного обеспечения.

Малый бизнес в работе с госзакупками часто сталкивается с потребностью получения банковских гарантий. Это может быть гарантия обеспечения исполнения контракта, участия в конкурсе или гарантийных обязательств на выполненные работы или поставленные товары. Мы открываем клиенту лимит на банковские гарантии любых видов до 50 млн. руб., в рамках этого лимита клиент может получать банковские гарантии и успешно планировать свою деятельность, благодаря пониманию своих возможностей по сумме и условиям предоставления гарантий.

Каким требованиям должен соответствовать бизнес, чтобы воспользоваться финансированием?

— Основные условия — это срок работы бизнеса и наличие исполненных контрактов. Организация должна вести хозяйственную деятельность не менее двух лет, при этом исполнить как минимум пять контрактов.

В какие сроки оформляется кредит?

— Рассмотрение и подписание кредитной документации занимает не более недели. Для удобства мы предлагаем клиентам сразу рассмотреть и заключить кредитную линию и в рамках этой линии выдавать транши под разные контракты. Тогда получение транша на контракт в рамках кредитной линии займет один день. При этом предоставление дополнительных документов не потребуется.

Как можно использовать кредитный лимит, если организация выигрывает несколько конкурсов?

— В рамках лимита заемщик может брать кредит на исполнение разных контрактов. Допустим, заемщику установлен лимит 10 миллионов рублей, и он выиграл контракт на 5 миллионов рублей. Мы можем финансировать до 70% этого контракта, то есть заемщик получает кредит в размере 3,5 миллионов рублей. Остальной лимит можно использовать под следующий контракт. Кроме того, лимит возобновляется после завершения контракта и погашения кредита. 

Могут ли быть индивидуальные условия для заемщиков на исполнение госконтрактов?

— Мы всегда готовы к диалогу и предлагаем заемщикам решение, исходя из их потребностей: нелинейный график, поэтапное финансирование и прочие условия в зависимости от финансируемого контракта и деятельности заемщика.

В каких отраслях наиболее востребован ваш продукт?

— Основные отрасли – потребители услуг финансирования исполнения госконтрактов сегодня:

•    учреждения здравоохранения (закуп оборудования, фармобеспечение, обеспечение материалами);
•    учреждения образования;
•    дорожное строительство;
•    строительство социальных объектов (детские сады, школы).

Если раньше малый бизнес больше рассчитывал на собственные средства, то сегодня он всё чаще пользуется услугами банков. Также растет количество и сумма банковских гарантий. Так, в Примсоцбанке объем кредитов по «Госзаказу» за последний год увеличился более чем в 6 раз. Если судить о нашем регионе, то мы наблюдаем существенный потенциал роста кредитования СМП в секторе госзакупок. 

Таким образом, Примсоцбанк предлагает полный инструментарий для работы по контрактам в рамках «Госзаказа»: оборотное беззалоговое кредитование, обеспечение банковскими гарантиями, а также последующее сопровождение контракта.


<p><em>Эдуард Кузьмин, Директор ДО ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».<br /> Фото из архива компании</em></p> <p><em>Эдуард Кузьмин, Директор ДО ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».<br /> Фото из архива компании</em></p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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