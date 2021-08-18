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Национальный локдаун объявили в Новой Зеландии из-за одного случая COVID-19

В стране полгода не фиксировали новых случаев заражения, сообщает РБК.

Локдаун продлится три дня на всей территории страны и семь дней – в Окланде, где живет заразившийся, и Короманделе, где он побывал на выходных. RNZ сообщает, что это мужчина в возрасте 58 лет, он стоит в очереди на прививку, но пока ее не сделал.

После того, как он сдал положительный тест на коронавирус, власти выявили несколько контактных лиц, также заболевших COVID-19. В итоге число носителей вируса в стране выросло до пяти. Все они – носители дельта-штамма.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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