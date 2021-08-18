Криптокабины для оформления биометрического загранпаспорта установили в МФЦ Приангарья

Сейчас криптокабины установлены в шести городах – в Иркутске, Ангарске, Черемхово,​ Усолье-Сибирском, Усть-Илимске и в Братске. Они позволяют упростить процесс оформления биометрического загранпаспорта.

– Криптокабина представляет собой​ программно-технический комплекс, где установлены цифровая фотокамера, сканер для снятия отпечатков пальцев и рисунка радужной оболочки глаза, считыватель штрихкода и микросхем паспортов нового поколения, - пояснил заместитель министра цифрового развития Иркутской области Владимир Лойчиц.

Он подчеркнул, что биометрические данные граждан находятся под надежной криптографической защитой.

Для получения такой госуслуги нужно подать заявление в МФЦ, предоставить паспорт, одно фото (3х4 см для анкеты) и оплатить госпошлину (заявителям до 14 лет - 2,5 тысячи рублей, старше - 5 тысяч). После этого пользователь получает индивидуальный штрихкод, который сканирует в криптокабине и, следуя подсказкам виртуального помощника, передает биометрические данные и фотографируется. Затем документы отправляют в МВД.

Заявителям при обращении в МФЦ по месту жительства ждать готовности госуслуги придется один месяц, по месту пребывания - три месяца. Забрать готовый паспорт можно в том МФЦ, где были поданы документы. Услуги доступны по предварительной записи.