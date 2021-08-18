Названы самые популярные специальности-2021

Российские вузы подвели промежуточные итоги приемной кампании, сообщает РБК.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал, что среди абитуриентов в этом году «очень много супербалльников» – тех, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов по нескольким предметам. Так, шесть абитуриентов, поступающих в МФТИ, получили 300 баллов за ЕГЭ по трем предметам, 47 человек – 200 по двум.

Без сдачи вступительных экзаменов в российские вузы зачислено 6557 человек – победители и призеры школьных олимпиад. Они будут учиться по специальностям прикладная математика и информатика, экономика, юриспруденция, программная инженерия, прикладные математика и физика, лечебное дело, лингвистика, фундаментальная и прикладная физика, информатика и вычислительная техника, менеджмент.

Самыми популярными специальностями для олимпиадников остаются прикладная математика и информатика (125 мест) и программная инженерия (120 мест). На этих направлениях почти все места заняты поступающими по олимпиадам, и НИУ ВШЭ выделила специальные места за счет средств университета (25% от КЦП для приема по результатам ЕГЭ).