РАН провела экспертизу технологических подходов по ликвидации отходов на БЦБК

Научный совет РАН по глобальным экологическим проблемам отобрал шесть заявленных технологических решений, основанных на компостировании шлам-лигнина или его литификации (инкапсулировании), что предполагает реализацию мероприятий на месте.

– Такие подходы для лигнин-содержащих отходов являются хорошим и экономически приемлемым способом их переработки, – говорится в заключении РАН. – Необходимо дополнительно провести комплексный анализ почво-грунтов или технических грунтов, образующихся при компостировании или литификации шлам-лигнина, и заключение о возможности его использования в хозяйственных нуждах, в том числе для создания лесопитомника.

Ряд предложенных решений направлены на очистку щелокосодержащих сточных вод фильтрацией и обратным осмосом. По мнению экспертов РАН, все предложения могут быть допущены к опытно-промышленным испытаниям.

Предложения были отобраны по поручению межведомственной рабочей группы по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности ОАО «БЦБК», под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко.

Справочно:

Цель проекта по рекультивации БЦБК – экологическое оздоровление озера Байкал за счет сокращения территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению.

В конце 2020 года ФГУП «Федеральный экологический оператор» определен единственным исполнителем работ по подготовке проекта и ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (5,67 млн. м3).

В первую очередь предстоит провести работы на полигонах «Солзанский» и «Бабхинский», объектов цеха очистных сооружений, содержащих щелокосодержащую жидкость. Карты полигонов содержат неоднородную смесь отходов различной природы, образованных при производстве целлюлозы, функционирования ТЭЦ и прочей производственной деятельности. Поэтому универсальных технологических решений по работе с ними нет.