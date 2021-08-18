Иркутяне рассказали, почему не откладывают деньги

Больше половины респондентов из Иркутской области считают основной причиной, препятствующей созданию накоплений, то, что их зарплата не успевает за ростом цен (60%). Таковы резуьтаты исследования hh.ru.

Наиболее часто это обстоятельство мешает сотрудникам из сферы производства (63%), специалистам по продажам (58%) и административному персоналу (56%).

Вторая по популярности причина, которая мешает накоплениям, постоянно появляющиеся срочные расходы, такие как лечение и ремонт (35%).

Не умеют откладывать деньги и сразу все тратят 13% жителей Иркутской области, еще столько же говорят о том, что им ничего не мешает, они просто не занимаются накоплением капитала.

Реже всего в качестве причины называли высокую инфляцию, которая съедает весь доход по депозиту (5%). Кроме того, работники региона считают, что не могут откалывать деньги из-за того, что у них есть кредиты, ипотека или отсутствует заработок.

Опрос проводился в мае 2021 среди 2261 соискателей, в том числе из Иркутской области