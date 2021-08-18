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После ремонта на улицы Трактовой в Иркутске организуют шестиполосное движение

Чтобы упорядочить транспортные потоки на Трактовой планируют нанести горизонтальную разметку. Основные работы на объекте завершатся до 15 октября, рассказали SIA.RU в мэрии.

Для улучшения видимости в ночное время предусмотрен вынос опор электроосвещения по центру автомобильной дороги. Они будут расположены на разделительной полосе. После того, как их перенос будет завершен, с правой стороны по направлению движения из Ленинского округа в центр города будет устроена дополнительная полоса для движения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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