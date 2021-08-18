Сбер в Иркутске построит спортплощадку для граждан с особыми потребностями

Администрация г. Иркутска и Байкальский банк Сбербанка в 2022 году планируют строительство спортплощадки для маломобильных граждан в Иркутске, на левом берегу Ушаковки в районе улицы Храмцовская. Сбер выполнит работы по благоустройству и наполнению объекта в рамках муниципально-частного партнерства.

Предварительный проект будущей спортивной зоны сформирован на основании рекомендаций Иркутской областной региональной организации общероссийской общественной организации "Всероссийского общества инвалидов". На территории площадки запланировано обустройство мест для занятий физической культурой граждан с особыми потребностями, тропинок для скандинавской ходьбы и воркаут пространства.

Ранее в этой части Иркутска - от улицы Фридриха Энгельса до остановочного пункта «Павловский», в 2019-2020 годах в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" городом были выполнены два этапа благоустройства - на территории вдоль берега Ушаковки создано общественное пространство с устройством пергол, скамеек, освещения и асфальтированием пешеходных и велодорожек. Сбер установил здесь парковые диваны с выгравированными цитатами об исторических фактах этого района Иркутска. Работы по благоустройству данной территории завершат в следующем году: будут созданы площадки для мероприятий, установлены wi-fi модули, построен ролледром, проведено благоустройство площадки для организации мероприятий в зимний период.

Руслан Болотов, мэр г. Иркутска:

«Обустройство спортивной площадки станет очередным этапом развития этой территории города. В перспективе мы готовим комплексный проект по развитию всего Знаменского предместья. Укрепим берег, будем развивать инфраструктуру, обустраивать дорожки. Запланировано оптимизировать движение пассажирского транспорта. Каждый район Иркутска должен стать удобным и комфортным для любого иркутянина, независимо от его физических особенностей. Для этого мы привлекаем не только бюджетные средства всех уровней. Сбербанк всегда активно участвует в городских проектах, вместе мы уже реализовали не один интересный проект «Городской среды».

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Нам важно участие в подобных проектах по ряду причин, во-первых – это реальная поддержка граждан с особыми потребностями – с инвалидностью, для которых крайне значимы и социализация, и возможность активного образа жизни, и вовлечение в спорт. А такие открытые пространства – отличная возможность поддержать здоровье и укрепить дух. Во-вторых, это традиционный вклад Байкальского банка Сбербанка в формирование эстетичных пространств в Иркутске».

В период с 2017 года в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в Иркутске благоустроено более 60 общественных пространств и около 350 дворовых территорий.