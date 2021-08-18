Вакансия с зарплатой 300 тысяч рублей в месяц открыта в Иркутске

Исследовательский центр SuperJob представляет топ (есть у SIA.RU) самых привлекательных предложений работодателей в городах России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн жителей.

В августе самая дорогая вакансия в Иркутске и среди других городов численностью от 500 тыс. до 1 млн жителей – DevOps инженер с зарплатой 300 тысяч рублей в месяц. Кроме зарплаты, компания предлагает расширенный компенсационный пакет: программы обучения и возможность развивать свой личный бренд – компания помогает с выступлениями на профильных конференциях и написанием статей на специализированных площадках. IT-сфера – лидер по доле вакансий удаленной занятости и большая часть вакансий в августе не стала исключением – компании указывают, что готовы рассматривать кандидатов из других регионов. По данным SuperJob, количество резюме соискателей, претендующих на дистанционную занятость, за 2 года увеличилось в 2,8 раза (в июне 2019 года – 2,2%, сейчас – 6,3%).

Аналитики SuperJob отмечают увеличение спроса на специалистов инженерно-технического и промышленного комплекса. Бухгалтеру на промышленном предприятии предлагают от 90 тысяч рублей в месяц. От кандидата ожидают опыт работы от 6 лет и знание производственного учета.

Инженерам предлагают от 80 тысяч рублей и дополнительно прописывают, что финальная зарплата определяется на собеседовании («указанная сумма – это не предел»). Кандидаты должны иметь высшее образование и релевантный опыт работы. Работодатель обещает расширенный социальный пакет с компенсацией расходов на питание и проезд, обучение и корпоративные мероприятия.