Дети из Иркутской области стали победителями первых Международных детских инклюзивных творческих игр

Регион представили 34 ребенка-инвалида, рассказали SIA.RU в администрации области.

Театр танца «PROдвижение» из Иркутска занял первое место в номинации «Малый спектакль», Роман Петров из Усольского района стал первым в декоративно-прикладном искусстве в своей возрастной группе. Сестры Варвара и Елизавета Асташенко из Зиминского района стали третьим ансамблем в номинации «Вокальное искусство».

Международные детские инклюзивные творческие игры проводили Правительство Хабаровского края, Всероссийская организация родителей детей-инвалидов, Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт» и администрация города Хабаровска. Заключительный этап мероприятия состоялся 17 августа в онлайн-формате. В финал вышли 1 149 участников из пяти стран мира и 59 регионов России. Участники представили творческие номера в восьми видах искусства и 23 номинациях.