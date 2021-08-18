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Иркутские клиенты Tele2 предпочитают смартфоны с большим экраном

Оператор проанализировал базу устройств, зарегистрированных в своей сети, и определил наиболее популярные смартфоны среди клиентов компании.

В 2021 году продолжается тенденция замены кнопочных телефонов на смартфоны. По итогам первого полугодия их количество в сети Teleв Иркутской области выросло до 78%, что на 3 п.пбольше, чем годом ранее. Из них 77% поддерживают технологию 4G, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Наибольшей популярностью пользуются модели бренда Samsung. Доля южнокорейского бренда выросла до 26%. Самыми востребованными моделями стали: Samsung Galaxy A12 и Samsung Galaxy A32. Среди других вендоров наиболее распространены модели Xiaomi Redmi 9, Honor 7SHonor 8A и Apple Iphone 11.  

По-прежнему сохраняется тренд на смартфоны в ценовом сегменте от 10 до 20 тыс. рублей с большой диагональю экрана. Самой быстрорастущей категорией стали телефоны с экраном больше 6 дюймов. С января 2021 года их доля выросла на 12 п.п. и составила 36%. При этом доля устройств с диагональю до 5,4 дюймов уменьшилась на 4%.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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