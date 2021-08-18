Иркутская компания вложит 1,5 млрд рублей в мусороперерабатывающий завод под Ангарском

Компания «РТ-НЭО Иркутск» сообщила на официальном сайте о намерении инвестировать 1,5 млрд рублей в строительство мусороперерабатывающего предприятия под Ангарском.

Фото «РТ-НЭО Иркутск»

«Строительство одного из мощнейших перерабатывающих комплексов в РФ позволит сортировать до 70% отходов в зоне Юг Иркутской области и в перспективе снизить объем размещаемых на полигоне отходов до 50%», – говорится в сообщении.

Планируется, что предприятие сможет сортировать около 600 тысяч тонн отходов в год. Здесь будут перерабатывать пластик, стекло, макулатуру и металлы. Комплекс увеличит объем выработанных вторичных ресурсов до 100 тысяч тонн.

Строительство объекта уже началось, его запустят в 2022 году.

Напомним, недавно министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова сообщила, что проектирование мусороперерабатывающего завода в Иркутской области прекращено из-за отсутствия финансирования. Ранее спонсировать проект намеревалось государство.