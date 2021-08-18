Сильный ливень размыл дорогу до мыса Хобой на Ольхоне

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что на острове Ольхон Иркутской области прошел сильный ливень, который размыл дорогу до популярного туристического направления – мыса Хобой, который в настоящее время закрыт для посещения.

«На севере острова Ольхон осадки превратились в многочасовой ливень и привели дорогу к мысу Хобой в состояние, непригодное для безопасного использования. Именно это обстоятельство пока не позволяет специалистам природоохранного учреждения возобновить выдачу разрешений на посещение маршрута «Север острова Ольхон», – говорится в сообщении.

Обсуждать открытие севера Ольхона планируют на заседании оперштаба 19 августа. Синоптики прогнозируют, что дожди на острове закончатся 18 августа.