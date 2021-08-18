Последствия сильного дождя устраняют в Иркутске

На утро 18 августа выпало около 77% месячной нормы, сообщили SIA.RU в мэрии.

Аварийные бригады откачивают скопившуюся воду на улицах Напольная, Сарафановская, Ленская, Баррикад, Карла Маркса, Декабрьских событий, Октябрьской революции, Марии Цукановой. Накануне сотрудники МУП «ИркутскАвтодор» провели дополнительную профилактику водоотводных систем от ила и грязи на ряде центральных улиц.

Также на усиленный режим дежурства переведены специалисты МКУ г. Иркутска «Безопасный город». В случае необходимости спасатели начнут объезды городских улиц для оказания помощи жителям.