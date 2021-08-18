Банду, укравшую оборудование для майнига криптовалюты, задержали в Ангарске

Управление МВД России по Ангарскому городскому округу сообщило, что в городе задержали четверых преступников, укравших оборудование для майнига криптовалюты.

Предполагаемым грабителям от 17 до 24 лет. Установлено, что техника была украдена из гаража, дверь бокса была взломана. Стоимость похищенного имущества оценена владельцем в 180 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент проводится проверка задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Иркутской области.