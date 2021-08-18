В офис не хотят возвращаться 41% удаленных работников

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, сколько жителей Москвы, работающих удаленно, хотели бы вернуться на работу в офисы после отмены требования мэра Москвы об удаленной работе для не менее 30% сотрудников столичных компаний.

15% респондентов отметили, что в последний месяц работали удаленно или продолжают работать в таком формате. Еще 5% опрошенных указали, что трудятся в гибридном формате – частично из дома, частично из офиса.

Большинство опрошенных дистанционных работников из Москвы уже слышали про отмену требования удаленной работы не менее, чем для 30% сотрудников компаний.

31% респондентов рассказали, что их работодатель в скором времени планирует вернуть удаленных сотрудников к работе в офис.

При этом, 20% опрошенных отметили, что их работодатель сохранит удаленный формат работы. Еще 22% участников исследования указали, что в их компании планируют ввести гибридный формат работы.

27% респондентов пока не знают, как изменится их формат работы.

30% опрошенных дистанционных работников из Москвы уже хотели бы вернуться на работу в офис. Однако 41% респондентов желают продолжить работать в дистанционном формате. Еще 29% участников исследования хотели бы посещать офис несколько раз в неделю.

43% из тех, кто желает вернуться с удаленки в офис, отметили, что это поможет им сменить обстановку. Еще 38% респондентов хотят возвращения ради очного общения с коллегами. 26% опрошенных отметили, что дома много отвлекающих факторов, а еще по 24% участников исследования рассказали, что скучают по удобному рабочему месту в офисе и очным встречам. 18% опрошенных отметили, что им просто нравится офис компании, а 17% респондентов дома отвлекают дети.