Житель Приангарья предложил 1 млн руб. полицейскому за помощь в незаконных рубках леса

Следственное управление СКР по Приангарью сообщило на официальном сайте, что житель Иркутского районе предлагал полицейскому 1 млн рублей за помощь в незаконных рубках леса – преступник предлагал правоохранителю предупреждать его о рейдах полиции за вознаграждение.

Установлено, в начале августа 42-летний мужчина обратился через посредника к начальнику уголовного розыска МО МВД России «Эхирит-Булагатский». На встрече он сообщил ему, что планирует осуществлять рубку леса на границе с Эхирит-Булагатским районом, и его необходимо предупреждать о рейдах полиции. За «помощь» мужчина готов был платить правоохранителю 500 тысяч рублей ежемесячно.

Полицейский отказался от денег и пояснил, что такие действия незаконные. Однако мужчина решил увеличить сумму предлагаемой взятки до 1 млн рублей. Во время последней встречи он попытался передать начальнику уголовного розыска 100 тысяч рублей в качестве аванса – на месте преступления мужчина был задержан с поличным.

Ему предъявлено обвинение во взяточничестве, его сообщнику – в посредничестве. Им грозят реальные сроки до 7 и 10 лет тюрьмы соответственно.