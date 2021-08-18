Конкурс на гранты по отлову животных стартовал в Иркутской области

В конкурсе могут принять участие социально-ориентированные некоммерческие организации, отвечающие требованиям установленным специальным постановлением правительства Иркутской области о порядке предоставления грантов НКО, сообщили SIA.RU в администрации области.

В условиях конкурса значится, что заявители должны иметь на праве собственности или на праве аренды сроком не менее трех лет земельный участок для размещения приюта. Кроме того, участникам конкурса необходимо предоставить план по созданию приюта со сметой расходов, сведения об имеющемся у них опыте работы в сфере обращения с животными, данные о наличии материально-технической базы и ресурсах, а также указать источники финансирования помимо гранта.

Гранты будут предоставлять на приобретение модульных зданий, ветеринарного оборудования, оборудования для хранения и утилизации биологических отходов, транспорта и прицепов для перевозки животных, специализированного оборудования для отлова и содержания животных и т.д.

Напомним: на оказание государственной поддержки некоммерческим организациям на создание приютов для животных в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 19 млн рублей. Максимальный размер гранта – не более 3,8 млн рублей.

Документы принимаются до 16 сентября 2021 года в службе ветеринарии Иркутской области лично с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов (кроме субботы, воскресенья), либо через организации почтовой связи по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. 1-Красноказачья, д. 10.

Ознакомиться с подробными условиями конкурса, перечнем необходимых документов, критериями оценки заявок можно на едином портале правительства Иркутской области и на официальном сайте службы ветеринарии Иркутской области.