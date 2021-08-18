Группа компаний ИНК успешно прошла аудит интегрированной системы менеджмента

Группа компаний ООО «Иркутская нефтяная компания» с 9 по 13 августа успешно прошла очередной аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ). Независимую проверку организовали и в дочерних компаниях ИНК: ООО «ИНК-СЕРВИС», ООО «ТоТ» и АО «ИНК-Запад», рассказали SIA.RU в пресс-службе.

По словам руководителя группы аудиторов компании DQS Holding GmbH Ларисы Ивановой, деятельность компаний соответствует требованиям международных стандартов ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента) и ISO 45001:2018 (система менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья). «Компания по динамике развития ИСМ находится в числе лидеров, нам есть с чем сравнивать, мы достаточно активно работаем в этой сфере с крупными компаниями», -- отметила глава аудиторской группы.

В экологической сфере аудиторы отметили внедрение собственной технологии по утилизации буровых шламов с получением композитного почвообразующего грунта, создание специального подразделения по управлению отходами, внедрение методики оценки уровня экологической культуры и применение детализированных анкет оценки соответствия применимым законодательным требованиям.

В сфере безопасности труда отмечены присоединение группы компаний ИНК к международной концепции Vision Zero для предотвращения производственных травм, классифицирование договоров с подрядными организациями по степени рисков при выполнении работ, использование онлайн-платформ для обучения по промышленной безопасности.

Управляющий директор по правовой работе и региональной политике, член Правления ИНК Евгений Милов поблагодарил представителей DQS за проведение качественного аудита и предоставление рекомендаций. Следующий аудит в группе компаний ИНК состоится в августе 2022 года.