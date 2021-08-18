Годовая инфляция в Иркутской области в июле ускорилась до 6,70%

При этом она остается ниже значения показателя по Сибирскому федеральному округу (6,88%), но превышает уровень общероссийской инфляции (6,46%). Как сообщает ЦБ РФ, динамика цен в регионе обусловлена в основном продолжающимся оживлением потребительского спроса, а также давлением со стороны издержек производителей, возросших в том числе под влиянием изменения мировых цен.

Продовольственные товары

Годовой прирост цен на продовольственные товары в июле уменьшился по сравнению с июнем на 0,10 п.п., до 6,19%.

Годом ранее рост цен на яблоки и апельсины ускорялся в условиях ослабления рубля и ограниченного предложения, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий и сокращения урожая в южных районах нашей страны и странах-экспортерах, а также вызванных пандемией нарушений логистики. В июле этого года стабильные поставки на региональный рынок продукции нового урожая (преимущественно импортной) обусловили удешевление апельсинов и усиление годового снижения цен на яблоки.

Увеличение поставок яиц из регионов, постепенно восстанавливающих производство после вспышек птичьего гриппа в начале текущего года, обусловило расширение предложения яиц на иркутском рынке и дальнейшее замедление годового роста цен на них.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июле увеличился на 0,67 п.п. и составил 9,44%.

По-прежнему ограниченное предложение новых автомобилей, в том числе из-за перебоев в поставках комплектующих, а также возросшие под влиянием динамики мировых цен на металл и полимеры затраты автопроизводителей ускорили рост цен на автомобили как российских, так и иностранных марок.

Наблюдаемое в регионе увеличение объемов индивидуальной застройки, в том числе благодаря льготной ипотеке, поддерживало возросший интерес населения к приобретению строительных материалов. Это повлияло на ускорение роста цен на металлочерепицу, а также пиломатериалы и древесно-стружечные плиты. Кроме того, ускорению роста стоимости этих товаров способствовало повышение в первой половине текущего года спроса и цен на мировых рынках древесины и металлов, оказавшее заметное влияние на динамику внутренних цен.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в июле замедлился до 3,16% после 3,27% в июне.

Основное влияние на динамику цен в этом сегменте оказало уменьшение темпов роста стоимости коммунальных услуг. Пересмотр ценовой политики региональных операторов, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов, привел к заметному удешевлению их услуг. Кроме того, снижению тарифов на обращение с ТКО способствовало частичное изменение логистики в связи с корректировкой территориальной схемы обращения с отходами. Меньшее, чем в прошлом году, увеличение тарифов на тепловую энергию определило снижение годовых темпов прироста цен на отопление и горячую воду.