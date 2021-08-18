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Снюсы, вейпы и электронные сигареты стали опасным увлечением иркутских школьников

​​В Иркутской области наблюдается массовое распространение снюсов, вейпов и электронных сигарет среди населения, а также значительный рост потребления данной продукции несовершеннолетними, предупреждают специалисты департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации города.

– Снюс – это бездымный жевательный табак с огромной дозой никотина, с добавками более 30 химических веществ с потенциальным канцерогенным эффектом, который всасывается через слизистую рта и попадает в кровь. Выглядит снюс как конфета в целлофановой обертке для рассасывания. Привыкание подростков к снюсу происходит молниеносно и вызывает никотиновую зависимость – тяжелее, чем от курения. Для ее преодоления понадобится долгое медикаментозное лечение. А при проглатывании происходит сильнейшее отравление, – рассказывают специалисты 

Также тревогу медиков вызывает быстрое распространение среди подростков электронных средств доставки никотина. Таких, как вейп и мини-кальян. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что применение электронных сигарет недостаточно исследовано в отношении безопасности и эффективности в качестве средства лечения никотиновой зависимости.

–  Будьте предельно внимательны к своим детям, беседуйте с ними о безопасности их жизни, запрещайте что-либо брать у посторонних людей, – подчеркивают специалисты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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