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В Иркутской области в этом году дополнительно построят четыре модельных библиотеки

По итогам дополнительного отборочного конкурса, которое провело Министерство культуры Российской Федерации, Иркутская область получит 30 млн рублей. На эти средства проведут модернизацию библиотек Саянска, Тулуна, Железногорска-Илимского и села Тургеневка Баяндаевского района. Ранее в конкурсе Минкультуры России на выделение финансирования в 2021 году победили учреждения Усолья-Сибирского и Усть-Илимска. Заявки для дополнительного конкурса.

– Благодаря федеральному финансированию в этом году в Иркутской области будет создано не две современных модельных библиотеки, как было запланировано, а шесть. Учреждения отремонтируют, для них закупят книги, мультимедийное и компьютерное оборудование. Модельные библиотеки – это комфортные пространства для образования и отдыха, которые необходимо создавать как в крупных городах, так и в небольших посёлках Иркутской области, – отметил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дьячук.

В Иркутской области модельные библиотеки начали создавать в 2019 году. Сейчас в регионе девять таких учреждений, в ближайшее время будет создано ещё шесть. Таким образом к концу года в регионе будет 15 таких учреждений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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