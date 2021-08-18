Граффити украсит ограждение Ивано-Матренинской детской больницы

​​Это стало возможным благодаря творческой акции «Граффити Дети». Проект направлен на художественное оформление детских клинических больниц. Он реализуется уже более 10 лет на всей территории страны.

– Это поднимет настроение детей, которые сейчас находятся в стационаре, – рассказывают организаторы акции.

Для участия в творческом проекте иркутянам необходимо подготовить эскиз росписи ограждения (бетонная панель размером 180 на 360 см), отправить его вместе с заполненной формой заявки на электронную почту irk.molod@gmail.com до 25 августа 2021 года. 28-29 августа все участники смогут воплотить свои идеи на подготовленной площадке. Организаторы предоставят необходимые материалы (фасадная краска, скотч) и инструменты (кисти, валики, кюветы, перчатки).