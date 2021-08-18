Иркутская область остается в лидерах по привлечению инвестиций в СФО

По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал в Иркутской области составил около 400 млрд рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году. По этому показателю Приангарье стабильно занимает второе место среди регионов Сибирского федерального округа. Поиск инвесторов остается важнейшей задачей правительства Приангарья, и для ее реализации необходима совместная работа власти и бизнеса. Об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня заявил на Байкальском международном форуме партнеров (БФМП-2021), который проходит в столице региона.

– В российском рейтинге за год мы поднялись на два пункта и заняли десятое место. В экономике региона наблюдается уверенный рост. Мы поддерживаем проекты независимо от их масштабов. В крупной промышленности, в сфере услуг, среди малых предприятий. Мы стремимся к повышению эффективности в любых сферах, – отметил Игорь Кобзев.

Глава Приангарья подчеркнул, что комплексные планы развития должны охватить все территории области. Они уже есть в Усть-Кутском, Тайшетском и Жигаловском районах. Разрабатываются подобные документы для Братска и Шелехова.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев, выступая на форуме, особо обратил внимание на то, что в сегодняшних непростых условиях, связанных с пандемией, Иркутская область продолжает оставаться в лидерах по привлечению инвестиций.

– Второе место среди регионов СФО – это дорогого стоит. И это огромные суммы не только государственного, но и частного капитала, которые вложены в развитие Приангарья, – констатировал он.



Андрей Иванов, директор Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, в рамках форума рассказал о научно-образовательном центре «Байкал», который создан совместными усилиями Иркутской области и Республики Бурятия, а также поддержан на федеральном уровне.



– Задача НОЦ – развитие экономики региона, помощь бизнесу и приумножение его инновационного потенциала, а в итоге – кратное увеличение валового регионального продукта. Один из главных приоритетов работы Центра – «зеленая экономика». Все что касается углеродного следа, рационального природопользования, экономики будущего входит в это понятие, – отметил Андрей Иванов.



В первый день работы форума были рассмотрены вопросы инвестиционного развития Иркутской области, импортозамещения, цифровизации и другие.

По итогам между Правительством Иркутской области и Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири подписано соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили первый заместитель Губернатора-Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев и президент Союза ТПП ВС Алексей Соболь.



Целями проведения БМФП-2021 являются консолидация предпринимательского сообщества Иркутской области, регионов России и зарубежных стран в интересах развития и расширения международного и межрегионального сотрудничества, стимулирования международных инвестиций в региональную экономику, презентации экономического, инвестиционного и промышленного потенциала Приангарья. Форум проводится второй раз.