Школа на 1275 мест откроется 1 сентября в ЖК Юго-Западный

Новая школа на 1275 мест в ЖК Юго-Западный готова к началу учебного года, сообщил мэр Иркутского района Леонид Фролов.

– Эта школа долгожданная для Марковского муниципального образования, сотни детей из микрорайонов Луговое и Юго-Западный были вынуждены учиться в Иркутске. Также ввод школы позволит разгрузить Марковскую и Смоленскую школы, которые ежедневно посещали более тысячи ребят.

По словам мэра, школа представляет уникальный многофункциональный комплекс, где установлено современное оборудование: цифровые лаборатории, комплексы робототехники, оборудован «Скрипториум» – единое интерактивное пространство, где у каждого ученика будет возможность с помощью специальных маркеров работать над виртуальным проектом.

Оформление начального блока школы выполнено в тематике «Байкал», блока средней и старшей школы – в виде зашифрованных ребусов.