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ОСАГО без привязки к техосмотру: Банк России утвердил поправки к правилам страхования

Банк России опубликовал поправки к правилам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в которых закрепляется норма по отвязке ОСАГО от техосмотра. Соответствующие изменения зарегистрированы Минюстом. Новые правила позволят упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО, говорится на сайте регулятора.

– Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения, – сообщает ЦБ.

Изменения начнут действовать с 29 августа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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