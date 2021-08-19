ОСАГО без привязки к техосмотру: Банк России утвердил поправки к правилам страхования

Банк России опубликовал поправки к правилам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в которых закрепляется норма по отвязке ОСАГО от техосмотра. Соответствующие изменения зарегистрированы Минюстом. Новые правила позволят упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО, говорится на сайте регулятора.

– Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений — снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения, – сообщает ЦБ.

Изменения начнут действовать с 29 августа.