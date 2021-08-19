«Слата» увеличила поставки фруктов и овощей из Узбекистана и Казахстана

Торговая сеть «Слата» взяла курс на импортозамещение сельхозпродукции из Китая и со второго квартала этого года начала наращивать долю сельхозпродукции из стран СНГ. Компания перешла на прямые контракты с производителями с целью снижения цены, улучшения ассортимента и качества. На текущий момент в супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» продаются фрукты и овощи из Казахстана и Узбекистана. Компания в стадии заключения новых контрактов и с другими странами СНГ – Киргизией, Арменией, Азербайджаном и Молдавией.

Так, в июне этого года ритейлер подписал два внешнеторговых контракта с Республикой Узбекистан, по которым осуществляется поставка персиков, нектаринов, винограда, сливы. Кроме того, сеть организовала поставки капусты, лука, арбузов и дыни из Казахстана. В супермаркетах на постоянной основе проводятся тематические фруктовые фестивали с предложением лучшей цены. Например, до конца августа, в супермаркетах представлены по хорошей цене виноград, нектарин, арбуз и дыня.

– Торговая сеть «Слата» взяла курс на увеличение внешнеэкономических контрактов со странами СНГ. В этом вопросе мы даже сработали в опережающей режиме – до поручения Президента России кабинету министров РФ по разработке мер по увеличению импорта сельхозпродукции из стран СНГ. Безусловно, все действия направлены на бесперебойное предложение товаров в магазинах сети и стабилизации цен на них, – рассказала руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Интерес к взаимовыгодному партнерству представляет и Киргизия. Производители этой страны предлагают к рассмотрению поставки сухофруктов, орехов, овощной консервации и трикотажных изделий. Также, в планах у сети, установление торговых отношений с Арменией, Азербайджаном и Молдавией. Уже в сентябре покупатели смогут приобрести новый урожай яблок из Молдавии.

Целесообразность поставок по этим направлениям объясняется стоимостью товара, которая складывается из цены закупа, логистики и таможенного оформления. Доставка товара из стран СНГ по срокам и стоимости сопоставима с доставкой товара из КНР и значительно дешевле, чем из Европы. На текущий период логистика автомобильным транспортом в рефрижераторе остается самым лучшим способом, так как минимизируется риск порчи товара и простоя на границе.

– Продукция из стран СНГ имеет свои уникальные вкусовые качества, покупатель ее любит. При таможенном оформлении фруктов и овощей из стран СНГ не применяются ставки ввозимых таможенных пошлин, расчеты производятся в национальной валюте – это защищает нас от высокой волатильности на валютных рынках. И, немаловажно, мы находимся в одной языковой группе, – пояснила коммерческий директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Ирина Береснева.

Политика по импортозамещению товара из Китая на товары из СНГ будет только усиливаться, считают в компании. Уменьшению китайских товаров на полках способствовала и пандемия, когда ввоз стал затруднителен из-за перекрытия границ. В результате, привычный китайский цитрус был заменен на товар из Турции, Египта, ЮАР и Марокко.

Качество товаров, ввозимых из стран СНГ, лучше за счёт скорости доставки и отгрузки на магазины. Весь товар проходит проверку отделом качества перед поступлением в супермаркеты. По словам ведущего товароведа-эксперта ТС «Слата» Ольги Семириковой, каждая партия товара сдаётся в аккредитованную лабораторию ФГБУ ВНИИКР. Отбор проб проводится инспектором Россельхознадзора. В результате проверки, поступают документы, подтверждающие качество, а именно лабораторные протоколы и акты фитосанитарного контроля.