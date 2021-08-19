Росбанк полностью компенсирует малому бизнесу расходы за переводы по СБП

Росбанк в полном объеме компенсирует своим клиентам из числа компаний малого бизнеса комиссии за проведение оплат по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Росбанк был включен Министерством экономического развития в соответствующую программу для оказания дополнительной поддержки бизнесу, рассказали SIA.RU в пресс-службе банка.

В рамках программы у предпринимателей будет возможность сэкономить на каждой транзакции, совершенной с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Возврат комиссии будет происходить на ежемесячной основе, заявлений на возврат клиентам оформлять не потребуется, весь процесс будет на стороне Росбанка.

«Оплата товаров и услуг посредством СБП продолжит развиваться как альтернативный клиентский путь и как сервис, позволяющий малым предприятиям экономить на комиссиях за прием платежей. Программа Минэкономразвития добавит дополнительный стимул для развития этого сервиса, а для нас это станет еще одной возможностью поддержать наших клиентов во всё ещё непростое время», - отметил Дмитрий Смирнов, директор департамента малого бизнеса Росбанка.