Отсрочить первый платеж по кредиту просят 70% заемщиков

Клиенты с предодобренным предложением чаще других принимали решение отложить сроки первой выплаты по кредиту, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанке.

Так, 87% случаев эта категория заемщиков желала перенести первый взнос, тогда как те, кто сам обратился за займом, решали отложить первый платеж лишь в половине случаев.

На решение отложить первую выплату также влияет сумма кредита, указали в Райффайзенбанке. Например, клиенты, которые брали кредит в 90 тысяч рублей, воспользовались услугой «отложенный платеж» в 75% случаев. В случае займа в 5 млн рублей доля желающих отложить сроки первой выплаты составляла уже 89%. При этом пол, возраст, семейное положение заемщика не влияют значительно на желание взять отсрочку первой выплаты, показало исследование.

Впрочем, с начала пандемии коронавирусной инфекции все эти различия стали намного менее заметны, считают аналитики Райффайзенбанка. Так, за последние полтора года 94% клиентов, обратившихся за кредитом, приняли решение перенести первый платеж. Причем это не зависело ни от программы кредитования, ни от величины займа.