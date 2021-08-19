Цены на школьные принадлежности считают завышенными 82% россиян

Почти три четверти россиян, имеющих детей школьного возраста, планируют потратить на их подготовку к школе в этом году не более 20 тысяч рублей.

Большинство наших сограждан отмечают рост расходов на эти цели. Кроме того, почти две трети россиян категорически против проведения нового школьного учебного года на удаленке. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» к началу нового учебного года.

82% россиян считают цены на школьные принадлежности и форму завышенными. Выше всего этот процент в Сибири (91%) и на Дальнем Востоке (88%). Ниже всего в Москве и Московской области (75%). По мнению 16% россиян, цены на подготовку детей к школе являются справедливыми, 3% считают эти цены заниженными.

72% респондентов с детьми школьного возраста оценили свои расходы на подготовку новому учебному году в сумму не более 20 тысяч рублей. При этом 24% из них намерены уложиться в 10 тысяч, 48% – в 10-20 тысяч. 18% планируют потратить на эти цели от 20 до 30 тысяч рублей, 7% – 30-50 тысяч рублей и 2% – свыше 50% тысяч рублей.

58% россиян заявили о росте цен на подготовку детей к школе по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и высокой инфляции. Наибольший процент отметивших увеличение расходов- в Сибири (70%), наименьший – на Северном Кавказе (44%) и Урале (48%). Еще у 7% расходы на подготовку к учебному году уменьшились за год из-за падения доходов. 14% сообщили, что их расходы на эти цели не изменились, а 21% затруднились оценить изменения, поскольку еще не начинали готовить детей к школе.

Помимо стартовых затрат, в начале учебного года родителей также ожидают традиционные школьные сборы. В качестве основных статей расходов на школу (можно было давать больше одного варианта ответа) россияне назвали сборы на школьные принадлежности и учебники (52%), мелкий ремонт в классе, его оборудование и обустройство (48%), подарки учителям, а также экскурсии и поездки (по 47%) и школьное питание (37%). Лишь 10% вообще не сдают деньги на школу.

При этом 47% россиян сдают в школу не более тысячи рублей в месяц, 24% – 1-2 тысячи, 17% – 2-3 тысячи, 7% – 3-5 тысяч и 4% – свыше 5 тысяч рублей ежемесячно.

Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, почти две трети россиян выступают за учебный год в школах исключительно в очном режиме, поскольку удаленка резко ухудшает качество образования (64%). Наиболее решительно против удаленки настроены жители Дальнего Востока (88%), меньше всего сторонников обычного режима учебы для школьников на Урале (45%) и Северном Кавказе (50%). 32% выступают за гибридный режим учебного года – очный и в онлайне – в зависимости от эпидемической ситуации. Только 3% россиян – за полностью удаленный режим обучения детей в школах в новом учебном году из-за опасности ковида.