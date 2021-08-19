Две новые школы откроются в сентябре в Иркутской области

Сейчас строят школу в Бажире Заларинского района на 154 места, сообщили SIA.RU в администрации области.

«Дети учатся в приспособленном помещении 1986 года постройки, которое находятся в неудовлетворительном состоянии. Новое здание будет современным с двумя учебными корпусами, спортзалом, стадионом. Строительство планируем закончить в летом 2022 года», – сказал губернатор.

Это школа в поселке Маркова на 1275 мест, также готовится к открытию школа на 550 мест в Саянске. До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию еще шесть общеобразовательных учреждений на 3635 мест: в мкр. Березовая Роща г. Тулун (1275 мест), п. Мамакан, Бодайбинского района (250 мест), с. Баяндай Баяндаевского района (725 мест), здание начальной школы МБОУ СОШ № 14 в г. Иркутске (550 мест), в д. Грановщина Иркутского района (725 мест), п. Большое Голоустное Иркутского района (110 мест).