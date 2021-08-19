Иркутская область стала лидером по темпам ввода жилья в Сибири

За полгода в регионе введено 582 тысячи квадратных метров площади, что на 79,3% превышает показатели аналогичного периода 2020 года, сообщили SIA.RU в администрации области.

Как уточнил глава региона, программы по стимулированию жилищного строительства направлены, прежде всего, на разработку комплексного подхода при строительстве жилья, увеличение его объёмов, повышение доступности жилья для населения.

В 2021 году на реализацию пяти мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства из федерального бюджета предусмотрено 283,8 млн рублей. Выделенные средства позволят застройщикам осуществить подключение к сетям водоснабжения и водоотведения четырёх проектов развития территорий.

На настоящий момент соглашения заключены с компаниями с ООО «ФСК «Домстрой», АО СЗ «ФСК «Новый город», ООО «Специализированный застройщик «ЛенинГрад». Общая сумма соглашений составляет почти 160 млн рублей. К сетям водоснабжения и водоотведения будут подключены дома микрорайона Березовый Ленинского района Иркутска, ЖК «Ботаника» и жилые дома на улице Томсона Ленинского района областного центра.

Кроме того, планируется осуществить возмещение затрат на уплату процентов по кредиту, полученному на обеспечение водоснабжением одного проекта развития жилищного строительства.