Банк «Открытие»: Мама из Москвы получила грант в 100 000 рублей на развитие своего бизнеса

В Москве завершилась федеральная образовательная программа по развитию женского бизнеса «Мама-предприниматель». Победительницей конкурса бизнес-проектов стала Анна Бондарь и ее авторские творческие наборы для детей HAND ART. В качестве приза она получила от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» грант в размере 100 000 рублей на развитие своего дела.

HAND ART — это авторские творческие наборы для детей от 2 до 11 лет. Наборы составлены в соответствии с возрастными навыками и умениями детей, и представляют собой заготовки с различными элементами. Собирая заготовку, ребёнок знакомится с несколькими материалами и техниками одновременно: картон, кисти, клей, бумага, дерево, атласные ленты, что помогает развивать все основные сенситивные навыки.

Федеральная образовательная программа развития женского предпринимательства «Мама-предприниматель» разработана специально для женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми, чтобы помочь им открыть собственное дело, сочетая профессиональную самореализацию с заботой о семье.

Программа стартовала в 2013 году по инициативе благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее». Сейчас «Мама-предприниматель» реализуется благотворительным фондом, Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и банком «Открытие». В 2019 году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Благодаря уникальному партнерству государства, бизнеса, общественной организации и благотворительного фонда, объединению экспертизы и ресурсов стало возможно вывести программу на столь масштабный уровень — за несколько лет в программе приняли участие более 5600 женщин по всей России. По результатам оценки программы, более 30% выпускниц регистрируют и успешно развивают свой бизнес. В 2021 году организаторы впервые проведут 76 тренингов в 68 регионах России.

В Москве программа проходит ежегодно с 2017 года. Ее организатором выступает ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы: «В этом году на участие в московском этапе программы „Мама-предприниматель“ было подано более 150 заявок. Участницы, прошедшие конкурсный отбор, получили знания для запуска стартапа, а автор лучшей идеи стал обладателем гранта, который поможет в реализации идеи».

Наталья Ларионова, статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП»: «Самореализация — это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. В программе „Мама-предприниматель“ мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье — не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед!»

Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее»: «Цель программы „Мама-предприниматель“ ― не только обучить женщин основам бизнеса и вручить грант победительнице. Главная задача ― показать участницам, что материнство не помеха карьере, помочь им поверить в свои силы, отбросить страхи и сомнения и сделать шаг навстречу мечте. Для нас огромная радость — видеть, что выпускницы программы открывают и развивают свой бизнес».

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»: «Основные барьеры для начинающих предпринимателей при открытии своего бизнеса — недостаток финансовых знаний и наличие стартового капитала. Программа „Мама-предприниматель“ помогает участницам получить необходимые бизнес-навыки: управление финансами, выстраивание эффективной бизнес-модели, выход на рынки сбыта. Для женщин-предпринимателей так же крайне важно познакомиться с лучшими бизнес-практиками и опытом других предпринимателей».

На конкурс в Москве поступило более 150 заявок. Участницы, прошедшие стартовый отбор, получили возможность пройти тренинги и мастер-классы у бизнес-экспертов региона. 5 дней они обучались основам создания продукта и маркетинга, нюансам финансовой и налоговой грамотности, работали над созданием собственного бизнес-плана и его презентацией.

Обучение проходило в центре Москвы на площадке корпоративного университета банка «Открытие», который активно поддерживает женское предпринимательство, в том числе специальными банковскими продуктами. «Вселенная открытий» открыла свои двери для участниц программы «Мама-предприниматель» на все время обучения.

Тренинг для будущих предпринимательниц вела Олеся Буданцева, сертифицированный тренер АО «Корпорация «МСП», эксперт MBM.MOS. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства привлекают к программе высококвалифицированные кадры в каждом регионе проведения программы.

На третий день обучения участницы благодаря московскому Комитету по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» посетили несколько работающих бизнесов успешных предпринимательниц из Москвы — салон красоты Laven, фабрику цифровой печати Solstudio, технопарк Калибр и шоу-рум бренда одежды Naumi.

В последний день обучения участницы представили жюри свои бизнес-идеи. К жюри программы в Москве присоединились не только организаторы и партнеры, но и представители СМИ — свою оценку проектам участниц давали эксперты из Cosmopolitan и Forbes Woman Russia. Члены жюри отметили высокий уровень проектов в Москве в этом году — помимо идеи победительницы особо отметили несколько других: бренд одежды для миниатюрных женщин, проект инклюзивных игрушек и уникальную и очень важную разработку — колесо с изменяемой геометрией для инвалидных колясок.