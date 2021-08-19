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Банк Фридом Финанс повысил ставки по вкладам

Банк Фридом Финанс с 16 августа вводит новые тарифы по вкладам физических лиц.

Новая редакция тарифов будет доступна в разделе "Вклады".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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