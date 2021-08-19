В порту Певека путешественника Северного задержал ОМОН

Путешественник Альберт Северный, затеявший экспедицию «100 дней вокруг России», добрался до очередной крайней точки России – посёлка Эгвекинот на Чукотке, и уже снова отправился в дорогу. Его ждёт 10 дней на пароходе по Северному Морскому пути до Архангельска.

По рассказам блогера, дорога на Эгвекинот была сложной. Обычно хорошая трасса из-за снегопада и последующего дождя стала практически непроходимой для его автомобиля Toyota Hilux. Альберту пришлось увязаться за дорожниками, которые хоть и медленно, но перетащили его через 3 реки, вышедшие из берегов.

Для того, чтобы сесть на пароход «Турухан» до Архангельска, Северному пришлось вернуться в Певек (уже самостоятельно, так как реки к этому времени обмелели) и целый день просидеть у ворот порта. Заехать на территорию разрешили только в 23:00.

- Открыли шлагбаум, я заехал. Оказалось, так нельзя было делать, нужно было получить пропуск. В общем, охранники тут же нажали тревожную кнопку. Приехал ОМОН, до 3 часов ночи разбирались, кто прав, кто виноват. Оформили все документы, отпустили меня, утром опять приехали – что-то неправильно оформили. Сейчас уже всё хорошо, пароход готовится отправляться.

Как сообщает путешественник, дорога от Певека до Архангельска занимает 9 дней, однако из-за сложной ледовой обстановки в Карском и Восточно-Сибирском морях, возможно, идти придётся несколько дольше. Вполне вероятно, что пароход будет сопровождать ледокол. Из Архангельска искатель приключений отправится на полуостров Рыбачий Мурманской области.



Отметим, пробег в рамках путешествия «100 дней вокруг России» на сегодня составляет 17 300 км, по Чукотке – 2700 км. Следить за передвижением Альберта можно с помощью трека. Узнавать подробности о его приключениях можно на сайте Примсоцбанка в разделе «Новости», а также в социальных сетях Северного – Instagram, Facebook и YouTube.



Для справки: 7 июня путешественник Альберт Северный стартовал из столицы нашей родины с целью за 100 дней обогнуть всю Россию по маршруту: Москва-Екатеринбург-Хабаровск-Владивосток-Чукотка-Мурманская область и Крым. Всего - 42 региона России и 25 тысяч километров, 6,5 км из которых – по реке Колыме и Северному морскому пути. Примечательно и то, что впервые в истории России подобный путь путешественник преодолевает на серийном внедорожнике, а именно таком любимом всеми дальневосточниками - Toyota Hilux. Генеральный партнёр путешествия ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».