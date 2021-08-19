Россельхозбанк снижает ставки по программе «Ипотека по двум документам»

Россельхозбанк улучшает условия оформления кредита по программе «Ипотека по двум документам». Ставки по этому продукту снижены на 0,2-4,8 п.п. в зависимости от категории клиента и типа недвижимости.

Программа дает возможность получить ипотечный кредит сроком до 25 лет, предъявив только паспорт гражданина РФ и второй документ, подтверждающий личность, например, водительское удостоверение. На заемные средства можно приобрести как уже готовое жилье, в том числе жилой дом с земельным участком, так и недвижимость, находящуюся на этапе строительства, которое финансируется Россельхозбанком либо застройщиками, входящими в Группу компаний ПИК. Сумма кредита составляет до 15 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 8 млн рублей для других регионов.

Первоначальный взнос на покупку квартиры составляет от 30%. В настоящее время ставки по программе «Ипотека по двум документам» для этого типа недвижимости начинаются от 8,5% годовых. В случае приобретения жилого дома с земельным участком размер первоначального взноса составит не менее 50%, ставки – от 9%.

«Мы на постоянной основе адаптируем условия своих кредитных программ, стараясь отвечать запросам клиентов. В настоящее время снижены ставки по продукту «Ипотека по двум документам». Надеемся, что теперь решение жилищного вопроса станет еще удобнее и доступнее большему количеству россиян», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.